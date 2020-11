Moldavsko se odvrací od Ruska, prezidentkou bude proevropská politička Sanduová

Přestože vítězství Sanduové, první ženy, která se v bývalé sovětské republice ujme prezidentského mandátu, bude oficiálně potvrzeno až po sečtení všech hlasů, před sídlem jejího volebního štábu v centru Kišiněva již vypukly oslavy.

Desítky lidí shromážděných před štábem skandovaly "Maia Sanduová prezidentkou" a také "Země pro mladé" a budoucí prezidentku zahrnuly květinami. Dodon se k výsledkům voleb zatím nevyjádřil, ale podle AFP vyzval Moldavany ke klidu.

Sanduová porazila Dodona i v prvním kole voleb před dvěma týdny. Osmačtyřicetiletá politička skončila před rokem v čele vlády po pouhých pěti měsících, když neobstála při hlasování o důvěře v parlamentu. Její proevropský blok Acum se tehdy dostal do sporu se socialisty prezidenta Dodona kvůli způsobu, jímž se premiérka snažila bojovat proti korupci.

Moldavskem, které má 3,5 milionu obyvatel, v minulých letech otřásly politické krize i kauza finančních podvodů, při kterých se z bankovního systému ztratila jedna miliarda dolarů (skoro 24 miliard Kč). Na politické scéně se střídají představitelé usilující o sbližování s Ruskem a ti, kteří naopak prosazují těsnější vztahy s Evropskou unií. Ani jedni ze zastánců těchto protichůdných snah ale zatím nedokázali získat jasnou podporu většiny obyvatel.

Frankfurt, Hamburg, Munich, Brussels - this is how the citizens of #Moldova living abroad are voting in today’s presidential elections.

Authorities have trie to make voting difficult. People are doing the right thing, no matter the length of the queues: They are voting! pic.twitter.com/QqsxkZ9aB4