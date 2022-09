Morawiecki a Zelenskyj se dohodli na opravách vojenské techniky

"Jednali jsme o speciálním středisku, které by sloužilo k opravám vojenské techniky a cvičením s našimi německými, nizozemskými a ukrajinským partnery. Postavíme takové středisko, kde polské firmy budou opravovat vojenskou techniku," řekl Morawiecki podle agentury Ukrinform.

"Nastolili jsme důležité energetické otázky, posuzovali jsme problémy. Máme zájem na tom, aby Ukrajina mohla pomoci Polsku. Děláme vše, abychom v nejbližší době našli východisko z příštích energetických rizik," řekl Zelenskyj. "Pro nás je to priorita v našich vztazích. Bez ohledu na to, že jsme v nynější těžké situaci zakázali vývoz uhlí, budeme hledat možnost pomoci Polsku. Protože Polsko bez ohledu na vše nalézalo možnosti pomoci nám, přestože to nebylo jednoduché," dodal podle agentury Interfax-Ukrajina.

Ukrajina již prodává elektřinu Maďarsku a Slovensku a asi 200 megawattů Polsku. Dalších 1000 megawattů by mohlo přinést propojení Chmelnycké jaderné elektrárny s Polskem, což by se mohlo stát do konce roku, poznamenala agentura Reuters a dodala, že ukrajinská elektřina by mohla Evropě pomoci vypořádat se s omezením dodávek ruského plynu.

Ukrajinský prezident také prohlásil, že se s polským premiérem domluvil na vyřešení problémů s dlouhým čekáním kamionů na společné hranici. "Soudím, že tato věc více závisí na Polsku," dodal s tím, že fronty by měly zmizet.

Kamiony podle tisku vyvážejí ukrajinskou úrodu, ale i vinou pomalých fytosanitárních kontrol fronta, ve které je 2600 nákladních vozidel, dosahuje bezmála 60 kilometrů.