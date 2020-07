Moskevské metro instaluje systém rozpoznávání obličejů

Rozmístění systému metro přijde na 1,4 miliardy rublů (přibližně půl miliardy korun). Cestující ve vybraných vagónech metra budou pod dohledem osmi kamer schopných rozpoznat a třídit obličeje. V lednu letošního roku začal v Moskvě stejný systém fungovat v ulicích. Primátor města Sergej Sobjanin tehdy avizoval jeho rozšíření také do moskevského "podzemí".

Systém v ulicích pořizuje několik milionů snímků lidí denně. Jak vysvětluje BBC, získané fotografie technologie třídí na principu známý-cizí. Pokud například určitá osoba vstupuje poprvé do vchodu budovy nebo obytného domu, systém ji označí jako cizí. Pokud se již v objektu vyskytovala, je pro systém známá. K tomu, aby mohl být konkrétní člověk v obrovském objemu dat identifikován, musí mít systém k dispozici jeho vzorovou fotografii, například z pasu.

Letos v březnu vedení města díky této technologii například zjistilo, že jeden z obyvatel Moskvy narušil karanténu, informoval server Mediazona. Muž známý jako Arťom se vrátil do Ruska letadlem, kterým cestovala také osoba infikovaná koronavirem. Z toho důvodu měl strávit dva týdny v domácí izolaci a do systému byla pro potřeby kontroly tohoto nařízení vložena jeho pasová fotografie. Když pak šel Arťom v době nařízené karantény vynést odpadky, byl při návratu do vchodových dveří vyfotografován a identifikován.

Rozpoznávání obličejů je jen jeden z mnoha informačních systémů, které má vedení metropole již k dispozici a pro něž používá souhrnný název "chytré město".

Magistrát podle BBC dostává data například od mobilních operátorů, provozovatelů taxislužeb a kamer instalovaných ve vchodech obytných domů a na veřejných místech. Další data město sbírá díky tomu, že se lidé připojují k internetu přes bezplatnou wi-fi, která funguje například také v metru. Magistrát tvrdí, že s daty nakládá anonymně a používá je ke zlepšení služeb poskytovaných občanům.