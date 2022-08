Moskva je ve vývozu ropy čím dál více závislá na Indii a Číně

Čína je největší světový dovozce ropy, Indie pak třetí největší. Západní země po začátku únorové invaze ruských vojsk na Ukrajinu omezily dovoz ruské ropy.

Podle Reuters se objevují náznaky toho, že zájem Indie a Číny o ruskou ropu už dosáhl vrcholu. Rusko v červenci do Indie a Číny vyváželo 1,85 milionu barelů denně z celkově dodávaných 4,47 milionu barelů. To znamená, že minulý měsíc činil podíl těchto dvou asijských zemí na celkových dodávkách ruské ropy 41,4 procenta. Loni v červenci to bylo 21,7 procenta.

Podíl ruské ropy odebíraný Čínou a Indií ale v posledních měsících klesá. Nejvyšší hodnoty dosáhl v květnu, kdy vystoupil na 45,4 procenta. Moskva se tehdy snažila hledat nové odběratele pro svou ropu. V červnu byl podíl Číny a Indie na ruském vývozu ropy 45,2 procenta a červencový pokles je spíše záležitostí Číny.

Společnost Refinitiv odhaduje celkový dovoz ruské ropy do Číny po moři a sítí ropovodů za červenec na 1,67 milionu barelů denně. Dovoz do Indie a Číny podle ní v červenci klesl na nejnižší úroveň za poslední tři měsíce. To může naznačovat, že Čína dosáhla maximálního zájmu o ruskou ropu, přestože ji od Ruska nadále kupuje se slevou minimálně deset dolarů za barel oproti ropě od blízkovýchodních dodavatelů, jako je Saúdská Arábie.

Určité náznaky dosažení vrcholu dodávek se objevují i v případě Indie. Společnost Kpler odhaduje červencový dovoz ruské ropy na 1,05 milionu barelů denně, což je méně než 1,12 milionu barelů denně v červnu. Dovoz ruské ropy do Indie je stále výrazně vyšší než před ruskou invazí na Ukrajinu. V loňském roce dodávky v žádném měsíci nepřekročily 200.000 barelů denně.

Vzhledem k možnosti, že zájem Indie a Číny o ruskou ropu už mohl dosáhnout vrcholu, je pro Moskvu rizikem, že evropští odběratelé dovoz ruské ropy omezí či dokonce zastaví. Vývoz ropy z Ruska do Evropy sice klesá, ale podle údajů společnosti Kpler nijak dramaticky. Je to hlavně proto, že Kpler do Evropy zahrnuje i Turecko, které v posledních měsících nakupuje více ruské ropy. Dodávky z Ruska tam v červenci dosáhly asi 312.000 barelů denně, což je více než 222.500 barelů denně loni v červenci.

Včetně Turecka činil vývoz ropy z Ruska do Evropy v červenci 2,15 milionu barelů denně, což je trochu méně než 2,19 milionu barelů denně v červnu. V únoru, což byl poslední měsíc před invazí, dovoz činil 2,99 milionu barelů denně.

Evropská unie v červnu schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude mít dočasně výjimku přeprava ropy ropovodem Družba zásobujícím Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU.