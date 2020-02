Moskva je znepokojena. USA chtějí vyzbrojit ponorky novými jadernými hlavicemi

Náměstek amerického ministra obrany John Rood v úterý řekl agentuře AP, že uvedené hlavice s označením W76-2 by měly nést balistické střely Trident II. Ty jsou odpalované z ponorek a mají velký dosah. Podle vyjádření Rooda by měly snížit riziko nukleárního konfliktu tím, že odradí Rusko, aby samo podobné zbraně použilo.

"Reagujeme na to s velkým znepokojením ne proto, že v tom vidíme ohrožení bezpečnosti naší země..., ale z pohledu doktrín a konceptů, které Američané uplatňují v jaderné sféře. To je velmi alarmující," prohlásil před novináři náměstek ruského ministra zahraničí.

Podle Rjabkova výskyt jaderných hlavic s omezenou ničivou silou na strategických nosičích USA znamená, že "dřívější deklarativní úvahy americké strany o možnosti použití takovýchto prostředků v hypotetickém konfliktu už nabývají konkrétní podoby". "To odráží skutečnost, že USA snižují jaderný práh, že pro sebe připouštějí vedení omezené jaderné války a vítězství v ní," uvedl náměstek šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova.

Pentagon výbušnou sílu hlavice W76-2 tají. Podle expertů by však mohla odpovídat asi pěti kilotunám trinitrotoluenu (TNT). To je asi třetina síly bomby Little Boy, kterou Spojené státy shodily ke konci druhé světové války na japonské město Hirošima. Strategické jaderné hlavice, jež americké ponorky nosí několik posledních desetiletí, přitom mají sílu 90 a 475 kilotun.

Kritici taktických jaderných zbraní se však obávají, že naopak riziko propuknutí jaderného konfliktu zvyšují. Vojenským velitelům totiž poskytují novou možnost, jak jaderné zbraně do konfliktu zapojit. Není přitom jisté, že znepřátelená strana jejich nasazení nevyhodnotí jako strategickou hrozbu a neodpoví celoplošných jaderným útokem.