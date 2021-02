Mutace koronaviru? Vakcíny poskytují dostatečnou ochranu, tvrdí britský lékař

Důležitý detail

Preparát od společnosti AstraZeneca je méně účinný proti jihoafrické variantě, proti britské mutaci ovšem nabízí jen o mírně nižší ochranu ve srovnání s původní verzí koronaviru, upozorňuje lékař. Dodává, že vakcína navíc zřejmě brání vážnému průběhu nemoci i u jihoafrické verze viru.

"To je důležitý detail," pokračuje English. Konstatuje, že dosavadní počet obětí například v Británii je velmi vysoký, v nemocnicích se léčí tisíce pacientů s covidem-19 a další umírají doma, tudíž klíčovou prioritou by mělo být snížení počtu těch, kteří viru podlehnou a vyžadují nemocniční péči, čímž přetěžují zdravotnický systém.

Pokud očkování od AstraZeneca dokáže efektivně bránit vážnému průběhu jihoafrické varianty koronaviru, mohlo by pomoci v obou uvedených aspektech, míní autor komentáře. Deklaruje, že vakcína, která zamezuje vážnému onemocnění, je do doby, než se pandemie dostane pod kontrolu, více než dostatečná.

Vakcíny všech typů jsou obecně nejefektivnější právě v bránění vážným formám nemoci a jejich efektivita při zamezení lehkých a středních forem klesá, upozorňuje konzultant. Vysvětluje, že očkování funguje tak, že připraví lidský imunitní systém na setkání s virem, tudíž jej tělo dokáže okamžitě rozpoznat.

Očkovaní lidé mohou mít dostatek neutralizujících protilátek v krvi, které ničí virus dříve, než vyvolá onemocnění, nastiňuje English. Doplňuje, že v opačném případě se u jedince projevuje buněčná imunita, která dokáže tyto protilátky rychle vytvořit, je-li to nutné.

Vakcinace navíc vede imunitní systém k dalším reakcím, například vytváření T lymfocytů, které ničí buňky infikované virem, uvádí lékař. Podotýká, že tato imunitní reakce může chvíli trvat, tudíž virus dokáže vyvolat jisté symptomy, ale i tak se výsledek očkování projeví včas a zamezí závažnému průběhu.

"Pochopitelně, pokud máme virus zcela porazit, budeme potřebovat vakcínu, která brání nákaze a přenosu," pokračuje autor komentáře. Přiznává, že zatím není jasné, zda stávající vakcíny zamezují přenosu viru prostřednictvím očkovaných osob, a to i u původní varianty. Třetí testovací fáze sice nepřinesla jasné výsledky, ale existuje důvod k optimismu, jelikož zprávy společnosti AstraZeneca mluví o snížení výskytu nákaz o 67 %, dodává lékař.

Nástup očkovacích platforem

Vědci, které vyburcovalo šíření nemocí jako SARS, MERS či ebola, pracují více než desetiletí na tzv. platformách, systémech, které umožní rychlé vytváření vakcín, přibližuje English. Vysvětluje, že v minulosti probíhal vývoj očkovacích látek stylem "jeden preparát, jedna nemoc", tudíž vědci vyvíjeli s příchodem nových virů vždy novou vakcínu.

Tradiční příprava vakcíny zahrnovala kultivaci patogenu a následné vpravení malého množství neutralizovaného viru či bakterií do těla pacienta, jehož imunitní systém zareaguje na antigeny na povrchu a vytvoří si protilátky schopné odvrátit nemoc, shrnuje lékař. Dodává, že očkovací platformy umožňují vědcům určit geny patogenu a následně vložit geny té části, antigenu, proti kterým si lidské tělo potřebuje vytvořit protilátky.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Jakmile taková platforma existuje, je snadné rychle a snadno vkládat do ní různý genetický materiál, což umožňuje mnohem rychlejší vývoj očkovacích látek proti různým variantám nemoci, uvádí konzultant. Dodává, že díky tomu by vývoj vakcín proti novým typům viru SARS-CoV-2 měl být relativně snadný a pokud k nim zdravotnické regulační úřady budou přistupovat podobně jako ke každoročně pozměňovaným vakcínám proti chřipce, mělo by jít o poměrně hladký proces.

"V budoucnu bychom dokonce mohli mít každoročně jedinou injekci, která nás ochrání před novými variantami SARS-CoV-2 a chřipky," věří English. Soudí, že budoucí vakcíny proti novým variantám koronaviru pomohou dále snížit počet případů nemoci, jelikož budou potlačovat její přenos, nakonec stlačí reprodukční číslo pod hodnotu jedna a v ten moment začne nemoc mizet.

I když stávající vakcíny nejsou dokonalé proti všem variantám koronaviru, je třeba rychle postupovat a naočkovat co nejvíce lidí, abychom omezili vážný průběh nemoci covid-19 a počet úmrtí na ni, konstatuje lékař. Dodává, že v momentě, kdy bude méně hospitalizací a obětí, bude možné zaměřit se na potlačení přenosu viru a lehkých a středních případů.