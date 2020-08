Muže otrávila cuketa z vlastní zahrady. Trpěl halucinacemi

Čtyřiašedesátiletý Mike Andrews ze severovýchodní Anglie se živí jako manažer hudební společnosti, ale zároveň se se svojí chotí také rád stará o zahradu. Cuketa, kterou si sám vypěstoval, mu ale při zakousnutí příliš nezachutnala, jelikož byla hořká. Jeho příběh přinesl web britského deníku Daily Mail.

"Bylo to příšerné, měl jsem v puse peklo. Satan mi snad tančil na jazyku. Okamžitě jsem řekl ženě, ať to vyplivne a nepolyká. Naštěstí to udělala,” nechal se slyšet Andrews, který ale už kus zeleniny stihl zkonzumovat.

Nadcházející čtyři dny byly pro Brita pekelné. Kdyby šlo jenom o průjem a nevolnost, ale dostavily se i halucinace, které vyvolává takzvaný jedovatý kukurbitacin, jež se občas nachází v tykvovité zelenině, a na nějž případného strávníka upozorní právě ona hořká příchuť. V krajních případech by v případě intoxikace mohlo hrozit i úmrtí.

"Čtyři dny jsem se třásl, potil se, měl jsem halucinace,” řekl Andrews. Toho zpočátku ani nenapadlo, že by jeho zdravotní stav mohl mít příčinu ve spořádané cuketě. Teprve až později mu došlo, že jeho případ není letos v létě raritní. Jedovatá látka se totiž nacházela v semínkách od dvou konkrétních výrobců. Z trhu ale pak byla později odstraněna.

"Cuketa vypadala skvěle, vůbec by mě nenapadlo, že je s ní něco špatně. Po téhle zkušenosti už je asi jíst nebudu,” podotkl s tím, že mu hořká chuť utkvěla na rtech po dobu dvou týdnů.