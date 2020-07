Na hranicích Ázerbájdžánu a Arménie došlo k vojenskému konfliktu. Nejméně dva mrtví

"Arménské ozbrojené síly za podpory dělostřelectva přešly do ofenzivy. Po protiútoku utrpěly ztráty a stáhly se. Dva ázerbájdžánští vojáci zahynuli a pět bylo zraněno," citovala agentura AFP sdělení ministerstva obrany v Baku.

Arch-foes Armenia and Azerbaijan on Sunday traded accusations of launching a military offensive using artillery fire along their shared border, with Baku reporting two troops killedhttps://t.co/BrWZyN4bzG