Na ukrajinské západní hranici je nyní více přijíždějících než odjíždějících

V sobotu přes západní hranici z Ukrajiny odcestovalo 37.000 lidí a v pátek 34.000. Na Ukrajinu ale zároveň v sobotu přijelo 46.000 lidí a v pátek 40.000.

Přes ukrajinsko-polskou hranici v sobotu na Ukrajinu přijelo 31.500 osobí, v opačném směru jich hranici překročilo 23.000, uvedla polská pohraniční služba na twitteru.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že od začátku války do pátku 13. května z Ukrajiny odjelo 6,1 milionu lidí. Přes 3,3 milionu mířilo právě do Polska. Další téměř milion dorazil do Rumunska nebo do Moldavska a asi 800.000 lidí odjelo do Ruska. Do Maďarska přicestovalo téměř 600.000 osob a na Slovensko asi 415.000 obyvatel Ukrajiny.

Podle dnes zveřejněných dat ministerstva vnitra byla v Česku udělena dočasná ochrana 342 278 lidem z Ukrajiny, v sobotu jich přibylo 970. Cizinecké policii se přihlásilo více než 240 tisíc osob, dalších 1096 jen za včerejší den.

Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kteří podle statistik tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou jsou asi tři čtvrtiny žen.

Na Ukrajinu podle údajů ukrajinské pohraniční služby přicestovalo od 28. února do tohoto pátku přibližně 1,7 milionu lidí.