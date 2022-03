Na Ukrajinu se kvůli ruské invazi vrátilo 66 224 mužů z ciziny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do vlasti se vrátilo 66.224 Ukrajinců, aby se zapojili do bojů proti ruské armádě. Na twitteru to dnes napsal ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.