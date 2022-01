Nakažlivější omikron zřejmě způsobuje méně závažné onemocnění, ale ne mírné

Janet Diazová, šéfka klinického managementu WHO, řekla, že první studie ukazovaly oproti deltě na snížené riziko hospitalizace při infikování variantou, která byla poprvé identifikována v Jihoafrické republice loni v listopadu. Také se zdá, že z omikronu vyplývá menší riziko závažného onemocnění jak u mladších, tak u starších lidí, uvedla dnes Diazová v Ženevě. Reuters připomíná, že dopad omikronu na starší populaci je jednou z velkých nezodpovězených otázek kolem nové varianty. Většina dosud studovaných případů se přitom týkala mladších lidí.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na dnešním brífinku řekl, že varianta omikron by neměla být považována za "mírnou", neboť globální počty infekcí stoupají k rekordním úrovním, zdravotní systémy jsou zahlcené a vlády usilují o zkrocení viru, který už dohromady zabil více než 5,8 milionu lidí. Tedros dnes rovněž zopakoval svou výzvu k větší rovnoměrnosti v distribuci vakcín a přístupu k nim.

Podle současného stavu distribuce vakcín 109 zemí nestihne splnit cíl WHO plně proočkovat 70 procent světové populace do července, dodal Tedros. Dosažení zmíněného cíle by podle WHO mělo ukončit akutní fázi pandemie.

Poradce WHO Bruce Aylward řekl, že 36 zemí ještě nedosáhlo ani desetiprocentní proočkovanosti. Celosvětově přitom nyní tvoří 80 procent pacientů s těžkým průběhem covidu-19 lidé neočkovaní.