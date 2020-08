Navalného přepravu do berlínské kliniky zaplatil ruský filantrop

Ziminovi a také německé kancléřce Angele Merkelové poděkovala na twitteru i Navalného mluvčí Kira Jarmyšová, a to i za pomoc s překonáním spousty byrokratických překážek.

Заявление от Волкова с промежуточными итогами и благодарностями https://t.co/XWZRLlrHRX pic.twitter.com/V3KT6LXRb8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Kommersant připomněl, že už dříve se uvádělo, že přepravu ruského politika zorganizovala berlínská nevládní organizace Cinema for Peace.

Podle Volkova bude možné udělat prognózu ohledně Navalného zdraví nejdříve za několik dní.

Charité je jedna z nejstarších nemocnic v Evropě, založená byla již v roce 1710. Léčil se tu i první ruský prezident Boris Jelcin, první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov, sovětský ministr zahraničí a gruzínský prezident Eduard Ševardnadze, ukrajinská premiérka Julija Tymošenková či německá kancléřka Angela Merkelová. A před dvěma lety tu po podobném případu otravy vyléčili opozičního vydavatele Pjotra Verzilova, poznamenal deník.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj, který patří k nejvýraznějším postavám ruské opozice a v minulosti byl několikrát vězněn, skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku. Podle Navalného mluvčí Jarmyšové byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje. Ruští lékaři a úřady tvrdí, že žádný jed v opozičníkově organismu nenašli a že patrně šlo o poruchu metabolismu.