Navalného stihne osud Magnitského? Aktivista nesmí zemřít za mřízemi, zní z USA

V Putinově hledáčku

Navalnyj má podle renomovanýho serveru "nezlomného ducha". Poté, co byl nedávno poslán do nechvalně proslulého vězení za smyšlená obvinění, onemocněl, což vedlo k ochrnutí jeho pravé nohy, píše Washington Post. Dodává, že vůdčí osobnost opozice proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi žádá pouze lékařskou péči, nikoliv výsadní podmínky či lepší jídlo.

"Nežádám správu (trestaneckého tábora) IK-2, aby mi pekla koláče," cituje americký deník Navalného. Konstatuje, že humor ale zakrývá závažné a naléhavé zdravotní problémy opozičníka a má pouze podtrhnout obavy, že zůstává v Putinově hledáčku.

Loni v srpnu se příslušníci ruských tajných služeb pokusili Navalného zabít nervovým jeden novičokem ze sovětské éry, připomíná americký deník. Upozorňuje, že otrava málem stála Navalného život, který mu zachránily rozhodnutí odvážného pilota nouzově přistát a prvotní péče, které se mu dostalo od zdravotníků.

Navalnyj se z otravy nervovým jedem léčil v Německu a do Ruska se vrátil letos v lednu, načež mu byl vyměřen absurdní trest v trvání 2,5 roku za šest let starý verdikt, který byl dle Evropského soudu pro lidská práva nezákonný, nastiňuje vlivný server. Dodává, že aktivista byl poslán do trestanecké kolonie ve městě Pokrov na východ od Moskvy, která je známa pro tvrdý izolační režim.

V dopise adresovaném ruským vězeňským úřadům, který byl ve čtvrtek zveřejněn, Navalnyj prohlašuje, že je vystaven mučení v podobě odpírání spánku, uvádí Washington Post. Zmiňuje opozičníkovo obvinění, že je buzen každou hodinu dozorci, kteří jej fotografují, ačkoliv jeho cela je neustále monitorována průmyslovou kamerou.

Aktivista si také stěžuje, že trpí akutní bolestí nohy, v níž na několika místech ztratil cit, poukazuje prestižní deník. Doplňuje, že Navalnyj dle svého tvrzení špatně chodí, což přičítá projevům skřípnutého nervu, jeho právník navíc hovoří o bolestech zad, jimiž jeho klient rovněž trpí.

Brutalita nesmí být tolerována

"Navalnyj tvrdí, že se denně dožaduje lékařského vyšetření specialistou, ale věznice jeho žádosti dosud ignoruje," pokračuje washingtonský server. Konstatuje, že místo toho dal vězeňský lékař opozičníkovi dvě tablety ibuprofenu a lokální lék.

Ve středu Navalnyj podstoupil vyšetření na magnetické resonanci, ale nikdo mu nesdělil výsledek, ani informaci, kdo snímky vyhodnocuje, uvádí americký deník. Odkazuje na aktivistovo prohlášení, že věznice reaguje na jeho stížnosti výsměchem. Navalnyj, původním povoláním právník, také upozorňuje, že vězeňské úřady porušují vlastní předpisy s jasným cílem poškodit mu zdraví, dodává editorial.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Washington Post v té souvislosti připomíná osud Sergeje Magnitského, ruského experta na daňové zákony, který odhalil podvodné daňové vratky v hodnotě 230 milion dolarů (zhruba 5 miliard korun, pozn. redaktora), jež získali ruští činitelé na základě ukradených firemních dokumentů: Magnitskij zemřel ve vězení, jelikož mu úřady neposkytly řádnou a včasnou lékařskou péči.

"Tato brutalita nesmí potkat Navalného, který v posledním desetiletí učinil více než kdokoliv jiný v konfrontaci s korupcí a autoritářstvím Kremlu," apeluje renomovaný server. Podotýká, že ruské tajné služby se jej již jednou pokusily zabít, přičemž Spojené státy a další demokratické země by měly dát jasně najevo, že druhý pokus nebude tolerován.