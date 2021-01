Navalnému hrozí po návratu do Ruska až 3,5 roku vězení, varuje jeho obhájce

Aktualizováno 14:57 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj je v Rusku na seznamu hledaných osob kvůli údajnému porušení podmínek podmíněného trestu a po návratu do vlasti mu hrozí 3,5 roku vězení. Agentuře Reuters to dnes řekl jeden z právních obhájců známého kritika Kremlu. Navalnyj ve středu avizoval, že se z Německa vrátí do Moskvy tuto neděli. Vězeňská služba později existenci zatykače na Navalného potvrdila.