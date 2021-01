Navalnyj čeká na soud v nechvalně známé vazební věznici

Vězení se nachází ve čtvrti Sokolniki na severovýchodě ruské metropole a areál jako věznice funguje od druhé poloviny 19. století. V moderní době v ní pobýval například další kritik Kremlu a někdejší nejbohatší ruský oligarcha Michail Chodorkovskij. Za nevyjasněných okolností v ní v roce 2009 zemřel právník Sergej Magnitskij, jenž obvinil ruskou policii a justici z rozsáhlých defraudací, a podle ruské opozice byl zavražděn.

"Četl jsem o něm (vězení) v knihách a teď jsem tady. Takový je ruský život," napsal Navalnyj ve zprávě, která se objevila na jeho instagramovém účtu. V současné době pobývá v cele pro tři vězně, ale kvůli opatřením proti šíření koronaviru v ní bude přinejmenším dva týdny sám, popsal tajemník komise dohlížející na podmínky ve vězení Alexej Melnikov.

Ten navštívil Navalného v pondělí v noci a později novinářům popsal, že opoziční politik má v cele lednici, rychlovarnou konvici či televizi. "Nedávno Matrosskaju tišinu renovovali. Cela vypadá slušně," řekl Melnikov serveru Meduza. "Je tam záchod a ne díra v zemi. Teče tam teplá voda," podotkl. Uvedl rovněž, že Navalnyj děkuje svým příznivcům a je rád, že je zpět ve vlasti. Čtyřiačtyřicetiletý kritik Kremlu podle něj rovně řekl, že na něj zaměstnanci věznice nevyvíjí morální ani fyzický nátlak.

Další členka komise dohlížející na podmínky v ruských věznicích Marina Litvinovičová podotkla, že Matrosskaja tišina je známá tím, že dozorci vězně striktně kontrolují. Přičemž Navalnyj je v sekci, na níž podle agentury Reuters neformálně dohlíží ruské tajné služby.

"Motto této centrální kremelské věznice je izolace od informací. Je to o kontrole a izolaci," prohlásila Litvinovičová, podle níž mají obhájci někdy problém dostat se tam ke svým klientům, a ti, kteří nespolupracují s vyšetřovali, někdy postrádají přístup ke zdravotní péči. Navalného matka si přitom dnes postěžovala, že jí ve vězení sdělili, že od ní v tuto chvíli nemohou přijmout dopisy pro syna kvůli technickým problémům.

Alexej Navalnyj se vrátil do Ruska v neděli po skoro půlročním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok, z níž viní ruskou tajnou službu a prezidenta Vladimira Putina. Kreml obvinění odmítá. Policie ho po příletu zatkla a soud v pondělí poslal na 30 dní do vazby, kde bude čekat na verdikt, zda ho pošle do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.