Navalnyj má být v nové kauze obviněn z vytvoření extremistické skupiny

"Ukazuje se, že jsem vytvořil extremistickou skupinu s cílem podněcovat nenávist vůči státním úředníkům a oligarchům," uvedl na twitteru Navalnyj, přední kritik režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Letos v březnu byl Navalnyj odsouzen k devítiletému trestu za podvod a pohrdání soudem. Ještě dříve mu justice vyměřila 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru.

"A když mě poslali do vězení, byl jsem kvůli tomu naštvaný (já blázen) a vyzval jsem k uspořádání shromáždění. A za to mi mají přidat dalších až 15 let k mému současnému trestu," napsal dnes Navalnyj.

Minulý týden soud zamítl odvolání Navalného proti devítiletému trestu.

Kritik ruského režimu se předloni několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Navalnyj z otravy obvinil Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil i samotný fakt otravy, potvrzený západními experty.