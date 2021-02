Navalnyj míří z Moskvy do trestanecké kolonie

— Autor: ČTK

Odsouzený předák ruské opozice Alexej Navalnyj si odslouží svůj více než dvouletý trest v trestanecké kolonii, kam už byl přeložen z vazební věznice v Moskvě. Potvrdil to dnes šéf ruské vězeňské služby (FSIN) Alexandr Kalašnikov. Neupřesnil však, do jaké kolonie opozičník míří. O tom, že Navalnyj byl eskortován z Moskvy do jiné věznice, informovala ve čtvrtek i jeho právnička Olga Michajlovová.