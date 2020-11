Navalnyj: Putin nebere sankce EU vážně, měly by mířit na oligarchy

Kritik Putinova režimu se zotavuje ze srpnového útoku novičokem, za který EU potrestala zmrazením majetku v unii a zákazem cest na její území šest ruských činitelů. Podle Navalného však sankce proti představitelům úřadů či tajných služeb nejsou efektivní, neboť do unijních zemí většinou necestují ani tam nemají majetek.

"Dokud budou nejdražší jachty pana Usmanova stát v Barceloně nebo v Monaku, nikdo v Rusku ani v Kremlu nebude brát evropské sankce vážně," prohlásil podle Radio Free Europe v narážce na jednoho z nejbohatších ruských podnikatelů s úzkými vazbami na Kreml Ališera Usmanova. Právě on podle některých médií v minulosti shromažďoval na Navalného kompromitující materiály.

Russian opposition politician Aleksei Navalny has called on the EU to target the "bunch of criminals" surrounding President Putin with sanctions. https://t.co/EmIE1osgj3