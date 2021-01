Navalnyj zveřejnil zprávu o údajném Putinově paláci. Rezidence za 29 miliard stojí u moře

Fond závěry vyšetřování zveřejnil na blogu Alexeje Navalného a vytvořil pro ně samostatnou webovou stránku s názvem "Palác pro Putina". Doplnil je fotografiemi, 3D ilustracemi interiérů a dvouhodinovým videem, které opoziční politik natočil ještě před svým nedělním návratem do vlasti.

Navalnyj na základě vyšetřování týmu tvrdí, že rezidence stála 100 miliard rublů (přibližně 29 miliard korun) a její výstavbu umožnilo promyšlené korupční schéma v Putinově vnitřním okruhu. Financovali ji podle něj blízcí spojenci prezidenta jako je například šéf ropného koncernu Rosněfť Igor Sečin nebo miliardář Gennadij Timčenko. "Palác je budován a udržován na účet dvou státních firem - Rosněfť a Transněfť. Ty řídí dva blízcí přátelé Putina - Sečin a (Nikolaj) Tokarev," píše dále jeho tým v blogu.

Luxusní rezidence v letovisku Gelendžik na pobřeží Černého moře je podle Navalného 39krát větší než Monako, které má rozlohu zhruba dva kilometry čtvereční. Nechybí v ní údajně kasino, malé divadlo, zimní kluziště či tunel vedoucí na pobřeží. Navalného fond dále uvádí, že okolní pozemky vlastní tajná služba FSB.

"Prostudovali jsme tisíce dokumentů, hovořili s tuctem lidí zapojených do této stavby (...) A zodpovědně vám říkáme: oklamali vás. Tento černomořský palác od prvního do dnešního dne patří Vladimirovi Putinovi," píší autoři textu na Navalného blogu a uvádějí také například to, že o rezidenci se podle nich stará tým prezidentova příbuzného Michaila Šelomova.

O luxusní rezidenci a jejím propojení na prezidenta se poprvé začalo mluvit před jedenácti lety, když o ní podnikatel a whistleblower Sergej Kolesnikov napsal v otevřeném dopise tehdejšímu prezidentovi Dmitriji Medveděvovi, píše agentura AFP. Mluvčí Kremlu dnes řekl, že zprávu o vyšetřování neviděl, ale i tak ji může označit za nepravdivou. "Hned však mohu říci, že tato gramofonová deska je obehraná. Před mnoha lety jsme už vysvětlili, že Putin žádný palác v Gelendžiku nemá," prohlásil podle agentury Interfax Dmitrij Peskov.

Video, které vyšetřovací zprávu Navalného fondu doprovází, podle AFP zaznamenalo během prvních dvou hodin od zveřejnění tři miliony shlédnutí.

Navalného fond zveřejnil vyšetřování dva dny po návratu čtyřiačtyřicetiletého kritika Kremlu do Ruska ze skoro půlročního pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok, z níž viní ruskou tajnou službu a prezidenta Putina. Policie ho po příletu zatkla a soud v pondělí poslal na třicet dní do vazby, kde bude čekat na verdikt, zda ho pošle do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu. Navalnyj mezitím vyzval Rusy, aby vyšli do ulic, a jeho spolupracovníci plánují na tuto sobotu protestní shromáždění.