Návrh Ruska: Stanice metra Pražská by se mohla jmenovat Maršála Koněva

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stanice moskevského metra Pražská by se mohla přejmenovat na Maršála Koněva. Navrhuje to společenská rada při ruském ministerstvu obrany, podle níž by tento krok měl být odpovědí na odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Informovala o tom ruská armádní televize Zvezda.