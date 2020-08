Nejen Navlanyj. Prestižní deník připomíná, kdo doplatil na otrávený čaj

Hluboké podezření

Ruská novinářka Anna Politkovská vypila v roce 2004 na palubě letadla šálek čaje a upadla do bezvědomí, připomíná prestižní deník. Dodává, že předtím, než byla zavražděna neznámými střelci, Politkovská tvrdila, že byla otrávena.

Také bývalý příslušník KGB Alexander Litviněnko zemřel krátce poté, co v roce 2006 vypil čaj v londýnském hotelu, poukazuje washingtonský server. Doplňuje, že nyní vypil svůj čaj Alexej Navalnyj, konkrétně 20. srpna na letišti v ruském Tomsku, udělalo se mu prudce zle a nyní se nachází v komatu v berlínské nemocnici, přičemž podle zpráv byl rovněž otráven.

"Všichni tito konzumenti čaje byli otevřeně kritičtí k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho kumpánům," deklaruje americký deník. Zdůrazňuje, že události obklopující Navalného otravu proto vyvolávají hluboké podezření.

Navalnyj dlouhé roky odhaloval korupci a chamtivost vysokých ruských činitelů a videa, která nahrával na YouTube, sledovaly miliony lidí, nastiňuje Washington Post. Připomíná, že opozičník také propagoval metodu hlasování v místních volbách, která oslabovala pozice Putinových spojenců.

Kvůli tomu byl Navalnyj pod téměř nepřetržitým dohledem ruských bezpečnostních složek, vyzdvihuje renomovaný server. Odkazuje na zprávu ruského deníku Moskovskij Komsomolets, že na posledních Navalného cestách bylo sledováno, kde pobývá, co se svými spolupracovníky konzumuje, s kým se potkává, za co utrácí peníze, v jakých cestuje autech i jaké suši si objednává a v kolik hodin večer si chodí zaplavat do řeky.

Prestižní deník proto klade otázku, zda ruské bezpečnostní složky sledovaly Navalného také v momentě, kdy si na letišti v Tomsku před nástupem do letadla do Moskvy objednal čaj.

Na místě je mezinárodní vyšetřování

"Po nouzovém přistání v Omsku lékaři tvrdili, že žádný jed nenalezli, ale téměř dva dny podivně odmítali umožnit Navalného transportovat léčit se jinam," pokračuje editorial. Spekuluje, že tak mohli činit v naději, že jed mezitím přestane být v pacientově těle detekovatelný.

Poté, co byl Navalnyj převezen do Berlína, lékaři v tamní nemocnici Charité oznámili, že klinické vyšetření naznačuje otravu látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, rekapituluje americký deník. Dodává, že tyto chemikálie mohou být použity jako nervový jed.

Reakce Kremlu je mrazivě lhostejná, kritizuje washingtonský server. Zmiňuje vyjádření Putinova mluvčího Dmitrije Peskova, který pohrdavě odmítal vyslovit Navalného jméno, hovořil o něm jako o "pacientovi" a trval na tom, že závěry o otravě jsou "unáhlené".

Stejně tak ale vlivný deník kritizuje reakci amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, kterou označuje za příliš zdrženlivou - šéf americké diplomacie pouze prohlásil, že v případě potvrzení verze o otravě se Spojené státy připojí k výzvě Evropské unie žádající vyšetření události, které by mělo být transparentní a dohnat pachatele před spravedlnost.

"Tak to chodí u Trumpovy administrativy, vždy jedná s Putinem v rukavičkách, vždy hledá slovo 'pokud'," nebere si servítky editorial. Volá po pečlivém vyšetření Navalného otravy a odhalení pravdy, ať je jakákoliv.

Je ovšem nepravděpodobné, že Rusko takové vyšetřování provede, a tak je třeba mezinárodní šetření, apeluje prestižní deník. Zdůrazňuje, že Navalnyj, který je podle vyjádření lékařů momentálně mimo ohrožení života, se nemůže stát pouze dalším jménem na seznamu Putinových obětí. Dle renomovaného serveru tak musí být zjištěno a zveřejněno, kdo Navalnému otrávil čaj a kdo tento krok nařídil.