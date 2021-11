Některá lyžařská střediska v Rakousku otevřou navzdory lockdownu

V Rakousku od pondělí platí už čtvrtá plošná uzávěra od začátku pandemie covidu-19. V následujících týdnech smí obyvatelé země opouštět domov jen v nutných případech, zavřely se restaurace i většina obchodů a také hranice pro turisty. Školy naopak zůstaly otevřené.

Rakouské ministerstvo zdravotnictví dnes poukázalo na to, že lyžařské oblasti lze za daných podmínek i nadále navštěvovat. Mnoho z nich se chystá brzy spustit vleky. Například v Kitzbühelu se sjezdovky otevřou, jakmile to umožní sněhové podmínky, uvedla dnes agentura APA.

Ve středisku Axamer Lizum nedaleko Innsbrucku má lyžařská sezona začít 3. prosince, tedy s týdenním zpožděním. Také v dalším tyrolském středisku zimních sportů Ischglu se dnes provozovatelé lanovek rozhodli, že zimní sezonu spustí příští ýden v pátek, což je o týden později, než byl původní plán. Ve známém středisku, které se na počátku roku 2020 stalo evropským epicentrem šíření koronaviru, navíc bude platit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Ve spolkové zemi Salcbursko se velké lyžařské oblasti chystají při příznivé sněhové situaci zahájit sezonu i v lockdownu.

Hornorakouské lyžařské oblasti chtějí zimní sezonu spustit podle plánu. Například ve středisku Hinterstoder by se tak mohlo stát 8. prosince vzhledem k tomu, že od pátku se očekává výraznější ochlazení. V rodinných lyžařských oblastech, jako je Hochficht, by mohla být sezona zahájena 4. prosince, pokud to sníh umožní. Na Kaasbergu je start plánován na 11. prosince.

Dolnorakouská lyžařská střediska si termín zahájení sezony zatím nestanovila. "Přípravy na letošní zimní sezonu probíhají, většinou ale ještě bez zasněžování," řekl APA Michael Reichl z dolnorakouské hospodářské komory.