Nemoci covid podlehl srbský patriarcha Irinej, doplatil na nedodržování opatření

"Bylo mi ctí, že jsem Vás znal. Takoví jako vy nikdy neodejdou," uvedl dnes Vučić na instragramu u černobílé fotografie zesnulého patriarchy. Irinej ležel poslední dva týdny ve vojenské nemocnici v Bělehradě. Ve čtvrtek srbský prezident oznámil, že je patriarcha ve vážném stavu a dýchá s pomocí plicního ventilátoru.

Irinej stál jako 45. patriarcha v čele srbské ortodoxní církve od roku 2010. K církvi se hlásí asi 12 milionů věřících, především v Srbsku, Černé Hoře a Bosně a Hercegovině. Agentura Reuters připomněla, že měl Irinej značný politický vliv a byl mimo jiné velkým odpůrcem nezávislosti Kosova.

Two weeks after it was confirmed he tested positive for the #coronavirus, Patriarch Irinej has died aged 90 from complications related to #COVID19.https://t.co/yFYl87wfMR