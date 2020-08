Neobvyklý "úlovek" v Londýně. Policie na jedné adrese zajistila 118 kradených kol

Policie na adrese v severní části Londýna zadržela dva muže ve věku 21 a 60 let. Celkovou hodnotu zajištěných bicyklů odhaduje na více než 30.000 liber (zhruba 873.000 Kč) a nyní se snaží identifikovat jejich majitele.

More than 100 suspected stolen bicycles were recently seized in #Hackney as part of an operation launched after stolen bikes were advertised online.https://t.co/N9POWLYnQq