"Nepřítel vystřelil rakety." Arménie obvinila Ázerbájdžán z porušení příměří

"Nepřítel opět porušil humanitární příměří, od 00:04 do 02:45 odpálil dělostřelecké granáty severním směrem a od 02:20 do 02:45 vystřelil rakety jižním směrem," uvedla Stepanjanová na twitteru.

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45.