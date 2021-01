Nešlo jen o výbuch torpéda. Kursk poslal ke dnu hlubší problém, tvrdí historik

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Tragédie ponorky Kursk zůstává i po dvaceti letech jednou z nejtemnějších kapitol v dějinách ruského námořnictva. V komentáři pro server National Interest to tvrdí vojenský historik a publicista Mark Episkopos z think tanku Center for National Interest.