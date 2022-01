Ničeho nelituji, řekl Navalnyj rok po svém návratu do Ruska a zatčení

Policie Navalného zatkla na moskevském letišti poté, co se známý kritik Kremlu vrátil z Německa, kde se léčil z otravy nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok.

"Nepovedlo se mi udělat jako svobodnému člověku ani jeden krok po své zemi, zatkli mě ještě před hraniční kontrolou," píše Navalnyj ve svém příspěvku zveřejněném na sociálních sítích. "Hrdina jedné z mých oblíbených knih - Vzkříšení od Lva Tolstého - říká: 'Ano, jediným místem, kde se v současné době sluší být čestnému člověku v Rusku, je vězení'," dodal.

Navalnyj dále napsal, že v Rusku žije mnoho čestných lidí, ale úřadům podle něj nenahánějí strach ti poctiví, nýbrž lidé, kteří se nebojí anebo strach překonávají. I těch je podle něj v zemi mnoho. Právě tyto lidi se opozičník podle svých slov snažil přetáhnout na svou stranu.

Z vězení dále vzkázal, že svých kroků nelituje. "A poté, co jsem si odseděl ve vězení první rok, chci všem říci přesně to, co jsem křičel na shromážděné u soudu, když mě vedli k policejnímu vozu: Ničeho se nebojte," napsal opozičník a dodal: "Toto je naše země a druhou nemáme".

Pětačtyřicetiletý opoziční předák se předloni několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Navalnyj obvinil Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil i otravu. Policie opozičníka po návratu do vlasti zatkla a nyní si odpykává zhruba 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Navalnyj označil své věznění za politicky motivované. Ve zemi loni vypukly kvůli jeho věznění rozsáhlé protesty, proti nimž úřady tvrdě zasáhly.

Následoval zásah proti fondům a štábům spojených s Navalným, které soud loni v červnu označil za extremistické a zakázal je. Úřady přitom loni vyvíjely tlak i na další nevládní organizace, média či jednotlivce, kteří jsou kritičtí vůči Kremlu. Minulý týden se na oficiálním ruském seznamu teroristů a extremistů ocitli dva blízcí spolupracovníci vězněného opozičníka - Leonid Volkov a Ivan Ždanov.

Otrava a odsouzení Navalného vyvolaly vlnu mezinárodní kritiky a nové západní sankce proti Moskvě. Evropský parlament loni udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení právě Navalnému. Evropská unie dnes znovu vyzvala Moskvu k jeho okamžitému propuštění. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell podle agentury Reuters rovněž odsoudil pronásledování opozičníka a jeho spolupracovníků a to, co nazval soustavnou dezinformační kampaní proti Navalnému a jeho kolegům v ruských státních médiích.