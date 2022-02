Nizozemsko a Japonsko vyzvaly své občany k opuštění Ukrajiny

Ministerstvo zahraničí USA ve čtvrtek večer vyzvalo americké občany, aby neprodleně opustili Ukrajinu a do země nejezdili. Toto doporučení odůvodnilo zvýšenou hrozbou ruské vojenské agrese a rovněž šířením onemocnění covid-19.

Nizozemská rozhlasová stanice BNR rovněž uvedla, že Nizozemsko hodlá přemístit svou diplomatickou misi z Kyjeva do Lvova na západě Ukrajiny.

Japonské ministerstvo zahraničí výzvu občanům k okamžitému opuštění Ukrajiny doplnilo informací, že v současné době v této zemi pobývá kolem 150 Japonců.

Rusko na svém území u ukrajinských hranic shromáždilo zhruba 100.000 vojáků a další vyslalo do Běloruska, kde ve čtvrtek začalo společné cvičení. Západní země už několik týdnů upozorňují na možnou ruskou invazi do sousední země. Moskva podobná obvinění odmítá. Tvrdí také, že se ruští vojáci po desetidenním cvičení v Bělorusku vrátí zpět do Ruska.