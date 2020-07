Norsko od 15. července zruší pro některé země karanténu, Česko je mezi nimi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Norsko od středy 15. července uvolní cestovní omezení pro více než dvacítku evropských zemí včetně České republiky a Slovenska, jejichž obyvatelé po příjezdu do této skandinávské země již nebudou muset nastoupit do karantény. Dnes to oznámila norská vláda. Uvolnění se bude týkat i některých oblastí Švédska, které kvůli volnému přístupu k pandemii nemoci covid-19 bylo výrazněji zasaženo než sousední Norsko a Finsko.