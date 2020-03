Nošení roušek nemá smysl. Nepomáhají, jsou spíše rizikem, tvrdí WHO

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 . Nic nenaznačuje tomu, že by to něčemu pomohlo, konstatoval dnes koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan. Jednou z mála zemí, kde platí povinné nošení roušek na veřejnosti, je Česká republika.