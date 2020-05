Polemiky kolem počtu úmrtí hlášeného vládou v Británii trvají už řadu týdnů, neboť ministerstvo zdravotnictví dlouho oznamovalo pouze případy z nemocnic. Na konci dubna přístup změnilo a v oficiální statistice už figurují i úmrtí nakažených v domovech důchodců a v domácnostech.

Komentátoři ale vzhledem k rezervám ve stopování nákazy považují za směrodatný spíše rozdíl celkového počtu úmrtí v zemi oproti průměru z minulých roků. Ten nasvědčuje tomu, že kvůli epidemii už zemřelo přes 50.000 obyvatel.

