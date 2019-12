Nová ruská hypersonická zbraň vydala své tajemství? Analytik promluvil

Schopný Avangard

Záblesk naděje přišel minulý měsíc, kdy ruské ministerstvo obrany ukázalo na základě smlouvy New START nový systém hypersonické střely Avangard americkým inspektorům, poukazuje Stefanovič. Dodává, že Avangard, v americkém kódu označovaný jako SS-19 Mod 4, je jedním z nejnovějších a nejpokročilejších ruských zbraňových systémů.

Vývoj systému, stejně jako plejády dalších zbraní, oznámil poprvé ruský prezident Vladimir Putin v březnu 2018, připomíná analytik. Nastiňuje, že systém zahrnuje hypersonický kluzák, který startuje na mezikontinentální balistické raketě, ale pohybuje po dráze, která balistickou střelu moc nepřipomíná, jelikož dokáže v atmosféře manévrovat, a vyhnout se tak protiraketové obraně a zasáhnout nepřátelský cíl.

Skutečné schopnosti Avangardu zůstávají předmětem diskuze, připouští odborník. Za důležité však považuje vyvrátit široce přítomný omyl, že hlavice tradiční mezikontinentální balistické rakety musí mít při návratu do atmosféry větší rychlost než hypersonický kluzák, který při manévrování a letu v atmosféře zákonitě rychlost ztrácí.

"V každém případě je Avangard skutečný a schopný systém - i když bude mít jen malý bezprostřední dopad, jelikož Rusko (stejně jako USA) vlastní tradiční nosiče jaderných zbraní, které jsou schopné zničit nepřítele bez jakýchkoliv problémů plynoucích z protiraketové obrany," upozorňuje Stefanovič.

V nedávných rozhovorech o smlouvě New START američtí představitelé vcelku otevřeně požádali Moskvu, aby brala zahrnutí všech svých nových zbraní do limitů jako jednu z podmínek pro prodloužení dokumentu, poukazuje odborník. Konstatuje, že takový požadavek je zřejmě nerealizovatelný už jen z čistě technických důvodů - smlouva nemá žádné ustanovení, které by se vztahovalo například na nový ruský podvodní dron Poseidon na jaderný pohon, střelu s plochou dráhou letu na jaderný pohon Burevestnik či hypersonickou střelu Kindžal.

Další jednání před vypršením smlouvy v únoru 2021 se tak podle analytika nejeví jako pravděpodobné, a proto vnímá ruskou ochotu umožnit inspekci Avangardu jako ryze pozitivní krok vpřed, který demonstroval ruskou ochotu New START prodloužit.

Krok správným směrem

Do nedávna panovaly rozdílné názory - alespoň mezi experty -, zda se New START vztahuje na hypersonické kluzáky, poukazuje Stefanovič. Dodává, že ruská strana nakonec rozhodla, že takový přístup je možný, a to zřejmě kvůli skutečnosti, že Avangard využívá ke startu starší střelu SS-19 a silo pro raketu SS-18, i když zajisté v modifikované podobě.

"Ve všech směrech musí být pro Rusko poměrně zrádné řídit se každým písmenem smlouvy, když umožnilo nedávnou americkou inspekci, jelikož Avangard zřejmě využívá jak nový typ hlavice, tak nějakým způsobem modernizovaný nosič," pokračuje analytik. Dodává, že se teprve uvidí, jak spokojená bude americká strana.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Nejdůležitější otázka zní, jak Avangard ovlivní omezení počtu dislokovaných hlavic dle smlouvy New START, které činí 1550 na každé straně, upozorňuje odborník. Konstatuje, že prvotní zprávy naznačují, že nový systém nese pouze jednu hlavici, zatímco původní raketa SS-19 jich přepravovala hned šest.

Ruská strana tedy musela najít způsob, jak toto předvést americkým inspektorům, aniž by odhalila příliš mnoho informací o technologii samotného kluzáku, vysvětluje analytik. Dodává, že nyní hodně závisí na tom, jak Američané s výsledky předvedení systému naloží.

I sebemenší americké uznání ruské dobré vůle může zvýšit šance, že New START bude prodloužena, míní Stefanovič. Připomíná, že signály jsou zatím zcela opačné a američtí představitelé se uchylují k tradiční rétorice o ruských zhoubných záměrech a podvodech.

Očekává se, že Rusko během pár týdnů oznámí, že první pluk vybavený systémem Avangard zahájil službu a Ruské strategické raketové síly následně budou získávat skutečné zkušenosti z provozem a údržbou hypersonické zbraně, uvádí expert. Očekává proto, že brzy se dozvíme hodně o nové éře strategických zbraní.

"Pro národní i světovou bezpečnost by bylo přesto mnohem slibnější prodloužit éru starých smluv o kontrole zbrojení," deklaruje Stafanovič. Připouští, že tyto dohody nejsou bezchybné, ale vyzdvihuje, že umožňují hledat nová řešení bez chaosu neomezeného a netransparentního vývoje jaderných zbraní. Rusko pak podle analytika učinilo skrze umožnění inspekce Avangardu krok správným směrem.