Nová ruská jaderná doktrína? Historik promluvil o hypersonických zbraních

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Podle prohlášení tiskové kanceláře v Rusku pořádaných Mezinárodních armádních her měla být na letecké soutěži Aviadarts 2019 poprvé veřejně představena ruská hypersonická střela Kh-47M2 Kinžal, připomíná Mark Episkopos, vojenský historik z think tanku Center for National Interest. Situaci okomentoval v článku pro server National Interest.