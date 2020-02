Nová statistika koronaviru vyděsila svět. WHO klidní napětí, vše je trochu jinak

Mimo Čínu přitom počet případů nákazy novým typem koronaviru nijak dramaticky nestoupá, konstatovala WHO. Výjimkou je výletní loď Diamond Princess kotvící v japonské Jokohamě. Dnes tam počet případů infekce vzrostl o 44 na 219.

Dnešní skokový nárůst případů v Číně podle WHO neznamená, že se náhle novým typem koronaviru infikovalo mnohem více lidí než v předchozích dnech. Více než 13.000 nově hlášených případů se spíše týká pacientů z minulých týdnů, řekl dnes v Ženevě podle agentury DPA ředitel krizových programů WHO Michael Ryan.

U těchto pacientů přítomnost nového viru neprokázaly laboratorní testy, ale lékaři jsou přesvědčeni, že se jím infikovali. Byly u nich zjištěny zápal plic, horečka, dýchací problémy a jiné typické přízraky onemocnění COVID-19. Podle WHO byly tyto případy nyní zahrnuty do statistiky v nejvíce postižené provincii Chu-pej, a pouze tam. Všude jinde statistiky evidují jen případy, které prokázaly i laboratorní testy.

WHO tuto změnu uvítala. Podle organizace to umožňuje nakažené v provincii Chu-pej rychleji izolovat a léčit je, a lidi, kteří s nimi přišli do styku, je možné rychleji dát na pozorování.

Podle Ryana dnes Čína potvrdila 1820 nových případů infekce potvrzených v laboratoři a dalších 13330 klinicky diagnostikovaných pacientů. "Tyto případy jsou týdny staré, částečně z počátku epidemie," řekl dnes Ryan.

Nový koronavir dosud zabil 1370 lidí a infikoval zhruba 60.000, téměř všechny v Číně. Úřady v provincii Chu-pej, které začaly ke zjišťování infekce používat výpočetní tomografii (CT), dnes hlásily 242 nových obětí a 14.840 nových případů.

Mimo Čínu počet nakažených dramaticky neroste. Výjimkou je výletní loď Diamond Princess, nyní v karanténě v přístavu japonské Jokohamy. "Mimo případy na výletní lodi Diamond Princess neevidujeme dramatické nárůsty přenosu mimo Čínu," řekl Ryan.