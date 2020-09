Nový "koncert velmocí"? Putinovy vize se nesetkají s pochopením, míní profesor

Dozvuk Putinových ambicí

Situace ani zdaleka neodpovídá Putinem proklamovaným plánům, že rok 2020 bude vítězným milníkem pro Rusko, které si připomíná pětasedmdesátileté výročí své role v porážce nacistické hrozby a nastolení poválečného mezinárodního systému, deklaruje autor komentáře. Dodává, že Putinova účast na Valném shromáždění měla přimět přestavitele zbylých čtyř stálých členů Rady bezpečnosti OSN uspořádat světový summit.

"Tyto plány zvrátila koronavirová pandemie, ale dozvuky těchto ambicí zůstaly v textu, který Putin přednesl z Kremlu," píše Gvosdev. Projev považuje za důležitý pro pochopení uvažování ruského prezidenta, jeho vnímání globálního systému a role, kterou by v něm Rusko mělo hrát v nadcházejícím desetiletí.

Putinův projev byl také implicitním varováním pro Spojené státy, domnívá se profesor. Upozorňuje, že ruský vládce vždy vyzdvihoval svou touhu řídit světové záležitosti prostřednictvím "koncertu velmocí" a nyní zopakoval svou vizi, že fórem pro realizaci tohoto konceptu by měla být OSN a její Rada bezpečnosti.

"Pomůže to zabránit jednostranným akcím, které mohou vyústit v přímou vojenskou konfrontaci mezi velkými státy, a poskytne příležitost k nalezení kompromisu či alespoň vyvarování se řešením, která jsou zcela nepřijatelná pro ostatní," cituje Gvosdev z Putinova projevu.

Mimo OSN a její Rady bezpečnosti, vyzdvihoval ruský prezident také skupinu G20, které momentálně předsedá Saúdská Arábie a její korunní princ Mohamed bin Salmán, který občas s Moskvou spolupracuje při regulaci světových cen energií, poukazuje politolog. Za důležité považuje to, že obě skupiny, které by podle Putina měly řídit mezinárodní záležitosti, zahrnují Rusko a zároveň v nich nemohou agendu a řešení určovat výhradně Spojené státy.

Ještě překvapivější je podle profesora ale Putinovo implicitní doporučení, aby se Evropa a mocnosti globálního Jihu vyhnuly zatažení do začínající studené války mezi Pekingem a Washingtonem.

Nový blok nezúčastněných

Putinův návrh vytvoření bezpečných koridorů bez sankcí a jím oživené myšlenky silnějšího euroasijského partnerství či kontroly kybernetického boje a dalších podvratných akcí, které mohou narušil mezinárodní obchod a prosperitu (čímž jsou míněny i americké sankce), mají pasovat Rusko do faktické vůdčí role nového bloku nezúčastněných států, které se nechtějí ocitnout před nucenou volbou mezi Washingtonem a Pekingem, mezi podvolením se americkým, nebo čínským zájmům, míní Gvosdev.

"Tento (Putinův) projev sleduje pozorovatelný vzorec, jakým Rusko diplomaticky využívá svou údajnou vakcínu proti koronaviru Sputnik-V (kterou Putin konkrétně zmínil) k oslovení skupiny středních mocností balancujících mezi Východem a Západem," píše autor komentáře. Ruský prezident podle něj doufá, že rostoucí pozice protičínských jestřábů napříč americkým politickým spektrem vyvolá obavy spojenců Washingtonu z možného zatažení do americko-čínské studené války.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Tyto státy by se dle Putinových představ mohly přiklonit k ruským návrhům a v důsledku toho pomoci zachovat ruskou ekonomickou sílu, která by byla ušetřena tlaku amerických sankcí, nastiňuje Gvosdev. Dodává, že pokud by nová americká administrativa neprojevovala ochotu jednat a domluvit se s Moskvou, včetně zásadní otázky přijetí ruského pojetí "suverénní demokracie", Kreml by za uvedené situace mohl svými kroky americkou strategii znepříjemnit a jednat méně v souladu s americkými zájmy.

Putin pochopitelně pronášel podobna stanoviska již v minulosti, aniž by našel zapálené posluchače, vyzdvihuje profesor. Podotýká, že současný americký prezident Donald Trump, jeho vyzyvatel Joe Biden, ani čínský prezident Si Ťin-pching zjevně nemají zájem přejít ke skutečnému "koncertu velmocí".

Evropští politici jsou navíc natolik zděšeni ruskými a čínskými akcemi z uplynulého roku, že zřejmě raději posílí vazbu na "demokratické společenství", než aby se přidali k Moskvě ve snaze nastolit rovnováhu mezi Washingtonem a Pekingem, míní politolog. Dodává, že se brzy ukáže zda Putinovy návrhy získají nějakou odezvu, nejpozději na summitu G20, který má v listopadu proběhnout v Saúdské Arábii.