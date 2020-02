Nový koronavirus: Není důvod k panice, shodují se WHO a EU

"Opravdu není žádný důvod k panice," uvedl šéf WHO v Evropě Hans Kluge.

Úmrtnost na onemocnění COVID-19, které virus způsobuje, je zhruba dvouprocentní a v Číně, která eviduje 96,5 procenta všech světových případů, je jednoprocentní, sdělil Kluge. "Čtyři z pěti pacientů mají jenom mírné příznaky a uzdraví se," připomněl dle agentury Reuters.

Press conference in 🇮🇹 with @robersperanza @SKyriakidesEU @EU_Commission & @ECDC_EU on #COVID19. @MinisteroSalute & Regions: great job 🤝

✅ Public to be alert, no panic

✅ All to practice hand/ coughhygiene

✅ Health workers to be protected

✅ Media to partner on correct info pic.twitter.com/GJxV1mEs38