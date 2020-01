Majetek premiéra a jeho rodiny přišel na přetřes krátce poté, co tohoto dlouholetého šéfa daňové správy minulý týden nečekaně jmenoval do nejvyšší vládní funkce ruský prezident Vladimir Putin.

Mišustinova sestra Natalija Steninová je podle dokumentů, které BBC získala od nejmenovaného zdroje z ruské daňové správy, majitelkou tří luxusních nemovitostí - bytu a dvou domů v Moskvě - v celkové hodnotě 900 milionů rublů (330 milionů korun). Ve veřejném katastru nemovitostí přitom figuruje pouze jako majitelka jednoho domu s restaurací, kterou do roku 2019 spoluvlastnila.

Podle zdroje BBC premiérova sestra nemá jinou pracovní zkušenost než tu ze státní letecké společnosti Aeroflot z počátku první dekády toho století. Není jasné, zda měla poté jiné zaměstnání, ani jak získala rozsáhlý majetek.

Pochybnosti vzbuzuje i majetek Mišustinovy manželky Vladleny, na niž před svým příchodem do pozice ředitele daňové správy v roce 2010 převedl svůj majetek. Podle listu The Moscow Times za téměř celé desetileté období, kdy stál Mišustin v čele daňové správy, se manželčino jmění zvýšilo o 789 milionů rublů (289 milionů korun). Není přitom známo, že by sama jakkoli podnikala.

Ruský nejvyšší soud v roce 2017 umožnil úřadu pro veřejné rejstříky (FSR), aby nezveřejňoval jména majitelů nemovitostí.