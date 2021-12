O íránském jaderném programu se podle Lavrova bude znovu jednat do konce roku

— Autor: ČTK

Jednání, která mají oživit dohodu velmocí s Teheránem o íránském jaderném programu z roku 2015, budou pokračovat, a to ještě před koncem letošního roku. Uvedl to dnes šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Rozhovory byly přerušeny minulý týden na íránskou žádost, připomněla agentura Reuters. I další diplomaté podle ní uvedli, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem by měla být obnovena koncem prosince.