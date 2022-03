O místo schůzky Putina se Zelenským se tvrdě zápolí, uvedl Kuleba

— Autor: ČTK

Soupeření o místo, kde by se v budoucnu mohla konat klíčová schůzka ruského a ukrajinského prezidenta Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, je už tvrdší než o pořádání olympijských her, prohlásil šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Uvedl to v rozhovoru, který zveřejnil list Ukrajinska pravda, konkrétní místa ale nezmínil.