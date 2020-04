Ochrana před koronavirem: WHO nadále doporučuje roušky hlavně zdravotníkům a nakaženým

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) nadále doporučuje, aby roušky a respirátory jako ochranu před koronavirem, nosili především zdravotníci a nakažení. Na dotaz ČTK to dnes na internetové tiskové konferenci WHO prohlásila krizová koordinátorka této organizace Dorit Nitzanová.