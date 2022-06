Od začátku ruské invaze na Ukrajinu překročilo hranice více než sedm milionů lidí

Od 24. února, kdy Rusko zahájilo vojenskou invazi do sousední země, UNHCR podle svých webových stránek registruje 7,270.939 překročení hranic z Ukrajiny, přičemž upozorňuje, že se jedná o přechody hranic, nikoliv počet jednotlivců.

Britská stanice BBC News na svém webu tento týden uvedla, že své domovy od začátku ruské vojenské agrese opustilo na Ukrajině už více než 14 milionů lidí. Před válkou měla Ukrajina přibližně 44 milionů obyvatel, z toho 37 milionů na územích, které měla pod kontrolou vláda v Kyjevě.

Zhruba osm milionů jich zůstává vnitřně vysídlených, tedy na Ukrajině, píše BBC s odkazem na data Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) pocházející z počátku května. Podle nich hostí nejvíce vysídlených Ukrajinců Kyjevská, Lvovská, Dněpropetrovská, Chmelnycká a Vinnycká oblast.

Mnoho Ukrajinců se zároveň ze zahraničí do vlasti vrací, zejména do měst jako je Kyjev, který je nyní považován za bezpečnější, uvedla BBC. UNHCR podle ní takových lidí k 1. červnu evidoval přes dva miliony. Samotný Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na svém webu informuje o více než 2,3 milionu překročení hranic do Ukrajiny k 7. červnu.

Podle ukrajinské pohraniční stráže denně míří do vlasti v průměru 30.000 lidí, píše dále BBC. Starosta hlavního města Vitalij Kličko podle ní uvedl, že v metropoli jsou nyní dvě třetiny obyvatel ve srovnání s předválečným stavem.