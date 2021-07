Odložili roušky a zaplnili kluby. Angličané si užívají uvolnění

"Mám ji připravenou k nasazení v přeplněném prostředku, ale když vevnitř sedíme ve třech, nemá to cenu. Jsem plně očkovaný. Mám rozum a budu opatrný vůči ostatním," řekl s rouškou v ruce reportérovi BBC muž jménem Brian.

Za zrušení povinnosti nosit roušky je vděčný Mark Dawson, který dnes ráno cestoval veřejnou dopravou za prací do městečka Scunthorpe na východním pobřeží střední Anglie. "(Roušky) mě znudily po dvou dnech. Budu dělat to, co mi řekne vláda, ale když říkají, že nemusím, tak ji nosit nebudu," uvedl Dawson. Chránění nosu a úst v Anglii ode dneška není stanovené zákonem, vláda ho však dál doporučuje v uzavřených prostorech. Někteří dopravci včetně londýnského dopravního podniku však po cestujících roušky vyžadují i nadále.

Za rozbřesku se v Londýně i dalších městech ukázalo, kolik lidí protancovalo dnešní noc - první od začátku pandemie, kdy si bez omezení mohli užít živou hudbu.

"Tanec nebyl povolený tak dlouho, že se to zdá jako věčnost," uvedla 31letá Georgia Pikeová v klubu ve východním Londýně. "Chci tančit, chci slyšet živou hudbou, chci ten pocit být na koncertě, být s dalšími lidmi," řekla agentuře Reuters.

Na otevření klubů se těšila i 20letá Mollie, která byla jednou z prvních, kdo se po půlnoci dostal do klubu v Leedsu. "Je to doslova nejlepší noc našeho života. Čekali jsme na to od chvíle, kdy nám bylo 18," uvedla. "Nejdřív jsme byli trochu nervózní, nevěděli jsme, jaké to bude a jak se cítit," dodala rovněž 20letá Leah. "Začala hudba, nervozita zmizela, všechno bylo zpátky v normálu, bylo to vážně prostě super," dodala.

Nadšení projevil i realitní makléř Mark. "Je to pro nás uvolnění... Mám obě dávky. Covid jsem prodělal. Chci znova žít," řekl BBC.

Nově nabyté svobody však provází problémy. Kromě stoupajícího počtu infekcí, které na konci minulého týdne několikrát přesáhly hranici 50.000 za den, se země potýká i s velkým počtem lidí s nařízenou izolací.

Fenomén, který britská média podle zvuku upozornění trasovací aplikace nazývají pingdemie, znamená pro některé podniky či obchody nedostatek zaměstnanců. Například řetězec hospod Greene King musel podle majitelů v posledních sedmi dnech zavřít 33 poboček kvůli izolaci příliš vysokého počtu zaměstnanců.

"Napříč odvětvím je to nyní velký problém," uvedl šéf obchodního řetězce Marks & Spencer Steve Rowe. "Počet našich případů covidu se každý týden zhruba zdvojnásobuje a poměr upozornění je zhruba tři na každý případ covidu," řekl Rowe.

Upozornění s výzvou k desetidenní izolaci vysílá trasovací aplikace britského zdravotnického systému NHS těm, kteří byli v blízkém kontaktu s osobou s pozitivním testem na koronavirus.

Kromě Anglie, kde má zdravotní politiku na starosti centrální kabinet premiéra Borise Johnsona, se dnes uvolnila i některá opatření ve Skotsku. Tam podobně jako ve Walesu a Severním Irsku místní vlády v tomto ohledu přijímají vlastní rozhodnutí.