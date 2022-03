ON-LINE 31. den války: Ukrajina bojuje o Cherson, Biden promluví o "brutální válce"

Stručný přehled sobotních událostí:

"Ukrajinci se snaží získat zpět Cherson," řekl podle agentury AFP činitel Pentagonu pod podmínkou zachování anonymity. "Nemůžeme přesně říci, kdo Cherson ovládá, ale faktem je, že už není pod tak pevnou ruskou kontrolou jako dříve," dodal s tím, že Cherson je proto opět pokládán za "sporné území".

Cherson ležící při ústí řeky Dněpr je strategicky důležitým přístavním městem, připomněl činitel. Pokud by se ho Ukrajincům podařilo zmocnit, zkomplikovalo by to nejen ruský útok na nedaleké další velké město Mykolajiv, ale i případnou pozemní ofenzivu na Oděsu. Podle něj by dobytí Chersonu ukrajinskými vojsky znamenalo pro průběh války na jihu Ukrajiny "významný posun".

Biden dnes ve svém projevu ve Varšavě uvede, že "svobodný svět" se staví proti ruské invazi na Ukrajinu a že mezi největšími ekonomikami panuje jednota ohledně nutnosti zastavit ruského prezidenta Vladimira Putina. S odvoláním na Bílý dům to dnes napsala agentura Reuters.

V projevu, který bude podle amerických představitelů Bidenovým hlavním vystoupením v zemi, americký prezident promluví "o společném úsilí svobodného světa podpořit lid Ukrajiny, pohnat Rusko k odpovědnosti za jeho brutální válku a bránit budoucnost postavenou na demokratických principech," uvedl Bílý dům v prohlášení.

