ON-LINE 58. den války: Ruská armáda blokuje Azovstal, chce zakázat výjezd z Krymu

Stručný přehled pátečních událostí:

Rusko od začátku své ofenzivy vysílalo na Ukrajinu mnoho branců, uvedlo zvlášť britské ministerstvo. Tito nezkušení vojáci pravděpodobně až do prvního dne invaze nevěděli, že jsou posíláni do války.

Ve snaze předejít zmaření jarních odvodů do armády se Rusko chystá zakázat výjezd z ukrajinského poloostrova Krym, stojí v nejnovějším hlášení generálního štábu ukrajinské armády. Rusko poloostrov v roce 2014 anektovalo a nyní ho má pod svojí správou. Zákaz má podle štábu začít platit 30. dubna. Podle dřívější zprávy agentury TASS má být k vojenské službě v Rusku od od 1. dubna do 15. července povoláno 134.500 občanů ve věku od 18 do 27 let.

Těžké ostřelování podle Londýna pokračuje ve východní části Donbasu a Rusko se snaží o postup na obce Barvinkove, Lyman, Popasna a Buhajivka v Charkovské, Doněcké a Luhanské oblasti. Ukrajinská armáda uvedla, že na východní Ukrajině zesílily boje u města Doněck a vesnicí Tavryčeske ležící v Doněcké oblasti asi 50 kilometrů severovýchodně od Mariupolu.

On-line přenos: