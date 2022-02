ON-LINE: Putin poslal jednotky na Ukrajinu. Ruská armáda je v Donbasu

Přehled nejdůležitějších událostí:

On-line přenos:

00:20 - Prezident USA Joe Biden podle své mluvčí brzy podepíše exekutivní nařízení zakazující Američanům investovat v separatistických regionech na východě Ukrajiny nebo tam obchodovat. Bidenova kancelář zároveň ohlásila další odvetné kroky a uvedla, že tyto reakce nespadají mezi sankce připravované pro případ ruského vpádu na Ukrajinu.

00:14 - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že jednal s britským premiérem Borisem Johnsonem. Připravuje projev k národu, který by měl přednést během noci.

00:09 - Francouzský prezident Emmanuel Macron po pondělním jednání o národní bezpečnosti, které svolal kvůli nejnovějšímu vývoji na Ukrajině, vyzval k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN a k přijetí cílených evropských sankcí. O neodkladné zasedání požádal i ukrajinský ministr zahraničí Kuleba.

Ukraine has requested an urgent meeting of the United Nations Security Council due to Russia’s illegal actions. We have already sent the request to the Council.