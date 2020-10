OPCW potvrdila otravu Navalného látkou typu novičok

O přezkoumání Navalného vzorků požádalo Organizaci pro zákaz chemických zbraní Německo. Otravu jedem ze skupiny novičok již dříve potvrdily laboratoře v Německu, Francii a Švédsku. Moskva však dosud tvrdila, že o Navalného otravě nejsou důkazy.

OPCW uvedla, že dva vzorky Navalného krve a moči obsahovaly "inhibitor cholinesterázy" podobný dvěma látkám typu novičok, které organizace v roce 2019 zakázala. Inhibitor cholinesterázy brzdí účinek cholinesterázy, enzymu klíčového pro přenos nervových impulzů v organismu.

Generální ředitel OPCW Fernando Arias výsledky označil za "velmi znepokojivé". Připomněl, že země, které se připojily ke konvenci o chemických zbraních, použití těchto prostředků "kýmkoli za jakýchkoli okolností prohlásily za odsouzeníhodné a zcela v rozporu s právními normami platnými v mezinárodním společenství". Rusko tuto úmluvu podepsalo a ratifikovalo.

Německo podle agentury Reuters zdůraznilo, že použití chemických zbraní nemůže zůstat bez povšimnutí. "Další kroky projednají Výkonná rada Organizace pro zákaz chemických zbraní i země Evropské unie. Jakékoli použití chemických zbraní je vážná věc a nemůže zůstat bez následků," prohlásil německý vládní mluvčí Steffen Seibert. Řekl také, že Berlín podrobnou zprávu od OPCW prověřuje a že jakékoli zveřejnění podrobností z dokumentu musí být ve shodě s dohodou o nešíření chemických zbraní. "Žádné informace o této nebezpečné látce se nesmí dostat do nesprávných rukou," zdůraznil mluvčí.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab ještě před oficiálním oznámením OPCW o výsledcích rozboru uvedl, že Británie ve věci Navalného otravy zváží další postup. "Budeme muset zhodnotit, jaké další kroky přijmeme (...) Zatím to nepřipisujeme FSB (ruské tajné službě) nebo Ruské federaci, ale domnívám se, že Moskva má velmi dobrý důvod, aby věc vyjasnila."

Navalnyj náhle upadl do bezvědomí v srpnu během vnitrostátního letu z Tomsku do Moskvy. Letoun kvůli tomu nouzově přistál v Omsku, kde byl opoziční politik hospitalizován a posléze byl přepraven do berlínské nemocnice Charité. Tam strávil přibližně měsíc.

Novičokem, který vyvíjel někdejší Sovětský svaz, byl předloni v Anglii otráven také bývalý ruský agent Sergej Skripal. Britští vyšetřovatele za pachatele označili agenty ruské vojenské rozvědky GRU, což Moskva popírá.