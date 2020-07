Opilci evidentně rozestupy nedodržují, řekl předseda policejní federace

Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC. Agentura DPA nicméně poznamenala, že noc na dnešek žádné větší alkoholové výstřelky nedoprovázely, jak se úřady i kritici rozvolňování karantény obávali.

"Byla to předvídatelně rušná noc a potvrdilo se to, co jsme věděli: alkohol a udržování společenských rozestupů nejsou dobrá kombinace," uvedl Apter na twitteru. Policista, který měl v sobotu večer službu v jihoanglickém Southamptonu, doplnil, že spolu s kolegy musel řešit "nahé muže, šťastné opilce, naštvané opilce, rvačky a další naštvané opilce".

"Bylo nad slunce jasné, že lidé, kteří jsou opilí, neumí dodržovat společenské rozestupy," povzdechl si.

Britská vláda již v předstihu varovala, že pijáci, kteří se utrhnou ze řetězu, skončí v policejních celách. Na několik zatčení pak v noci na dnešek skutečně došlo. Premiér Boris Johnson v pátek apeloval na obyvatele Anglie, aby se chovali ukázněně a svou nedbalostí nezničili dosavadní úspěchy v tažení proti koronaviru.

Soho in London is jammers, mask on and home time for me. Absolute madness pic.twitter.com/5lkkCK3zRa — Stephen Brian Lowe (@StephenBLowe) July 4, 2020

"Myslím si, že co jsem viděl, tak se drtivá část lidí chovala zodpovědně, i když o opaku přece jen pár fotek svědčí," řekl dnes v rozhovoru s televizí Sky News ministr zdravotnictví Matt Hancock. Za odpovědné chování většiny Hancock poděkoval. Podobně události sobotní noci komentoval také představitel zdravotnictví Simon Stevens. "Potěšilo nás, že jsme se včera v noci (v sobotu) nestali svědky situací, kterých jsme se obávali. Byla tam bláznivá menšina, ale zodpovědná většina," poznamenal.

Také virolog z Cambridgeské univerzity Chris Smith uvedl, že většina lidí se chovala zodpovědně. Vyzval ale k obezřetnosti, přičemž odkázal na případy měst Leicester a Melbourne, kde musely být opět zavedeny místní uzávěry.

Londýnské Soho, známé pro své bary a hospody, nicméně večer zaplnily davy lidí, kteří si chtěli vychutnat uvolněnou atmosféru. Z videa, jež bylo umístěno na twitter, je patrné, že většina neměla roušky a mnozí zároveň nedodržovali rozestupy. Uživatel, který záznam zveřejnil, počínání Londýňanů označil za naprosto šílené a dodal, že si raději nasadí roušku a pojede domů.

Kritici už dopředu upozorňovali, že neřízené chování návštěvníků hospod přispěje k šíření nemoci covid-19, neboť pijákům bude dodržování odstupu od ostatních lhostejné. Policie proto byla připravená vybrané hospody uzavřít, pokud by se návštěvnost vymknula kontrole. Žádná nucená uzavírka ale podle DPA hlášena nebyla, ačkoli například v hrabství Nottinghamshire několik podniků z vlastního rozhodnutí zavřelo dříve. Provozovatelé tak učinili po několika incidentech s opilými lidmi.

Den znovuotevření hospod dostal v Anglii přezdívku supersobota, protože byl zároveň obnoven provoz kadeřnictví, hotelů či muzeí. Tato část Spojeného království tak učinila zatím největší krok v návratu k normálu, ostatní části země si rozvolňování řídí samy.

Zpravodajská stanice CNN událost rozsáhle sledovala. Hospody dnes televize označila za tlukoucí srdce Británie a uvedla, že bezpečnost a tamní hospodská kultura se poprvé od druhé světové války staly kvůli pandemii vzájemně neslučitelnými.

"Chyběly mi návštěvy hospod s přáteli, jako každému Britovi," prohlásil 25letý Akwasi Akoto. V Anglii je tato zábava ale opět možná. CNN při této příležitosti připomněla slova připisovaná anglickému básníkovi Williamu Blakeovi o tom, že hospoda s kostelem mají mnoho společného, jen v hospodě je tepleji a také se tam více rozpráví. Blakeův literární význam dalece přesáhl hranice Anglie, známá je pak především jeho báseň Tygr, kterou jako píseň měla na repertoáru skupiny Půlnoc zesnulého hudebníka Milana Hlavsy.

Britské úřady nadále vyzývají obyvatele, aby mezi sebou dodržovali dvoumetrové rozestupy, které však mohou být menší, pokud nosí roušku. Johnson, který sám nákazu koronavirem prodělal a musel být hospitalizován, vyzval Brity k dodržování zdravotních pokynů, aby ve Spojeném království nepřišla druhá vlna nákazy. V sobotu britské úřady ohlásily dalších 67 úmrtí spojených s koronavirem. Tragická bilance v zemi tak podle americké Univerzity Johnse Hopkinse už vystoupala na 44.283.