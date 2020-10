Opomíjená tragédie. Ročně se ve světě narodí dva miliony mrtvých dětí, vyplývá ze studie OSN

Nejohroženější jsou matky z rozvojových zemí. Podle studie na ně připadá 84 procent ze všech případů mrtvě narozených dětí, přestože se v těchto zemích rodí jen 62 procent dětí. Vyšší podíl je také u příslušníků etnických menšin.

One stillbirth occurs every 16 seconds, according to first ever joint UN estimates by ⁦@UNICEF⁩ , ⁦@WHO⁩ , ⁦@WorldBank⁩ & ⁦@UN⁩ https://t.co/NTMdUEIkGA