OSN: Venezuelský režim se dopouštěl zločinů proti lidskosti

Experti vydali podle agentury AP ostře kritickou podrobnou zprávu, podle níž by lidé odpovědní za zločiny měli být hnáni k odpovědnosti. Mezi zmiňovanými zločiny zpráva mimo jiné uvádí mimosoudní popravy, vynucená zmizení, svévolné zadržování nebo mučení.

Zprávu si loni zadala 47členná Rada OSN pro lidská práva (UNHRC). Pověření experti ukázali na téměř 3000 vyšetřovaných případech, že Maduro a jeho ministři obrany a vnitra věděli o zločinech, které páchaly bezpečnostní síly a tajné služby.

Zpráva dále uvádí, že vysoce postavení představitelé jsou odpovědní, protože mají moc a kontrolu nad bezpečnostními silami a úřady.

Dnešní zpráva podle AP pravděpodobně posílí kritiku Madurovy vlády uvnitř země i ze světa. Venezuela se přitom potýká s nezvládanou inflací, násilnostmi a exodem milionů obyvatel, kteří utekli do sousedních zemí po chaosu, do něhož se jihoamerická země propadla poté, co se Maduro v roce 2013 dostal k moci.