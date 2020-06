EU se otevírá okolnímu světu. Připravila seznam povolených zemí

Mezi EU a mimounijními zeměmi by se měl obnovit volný pohyb podle epidemiologické situace. Bude-li v daném státě počet nakažených na 100 tisíc obyvatel stejný nebo nižší, než je evropský průměr, pak by jeho občané mohli do Evropy bez omezení. Alespoň tak informovali tři diplomaté server POLITICO. Roli bude hrát i spolehlivost oficiálních statistik.

První vlna by měla zahrnovat 19 zemí: Alžírsko, Andorra, Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, Monako, Černá Hora, Maroko, Nový Zéland, Rwanda, San Marino, Srbsko, Jižní Korea, Thajsko, Tunisko, Uruguay, Vatikán a Čína.

Režim otevírání hranic bude vycházet ze zásady reciprocity, tedy vzájemnosti. Aby se EU otevřela dané třetí zemi, musí i ta být bez omezení přístupná evropským občanům. Například Čína by díky tomu mohla být přístupná už před 1. červencem. Spojené státy, které jsou nákazou nejvíce zasažené, na seznamu nefigurují.

Washington sice s EU vede debaty o případném budoucím znovuobnovení spojení, ale zatím se s ním nepočítá. Na seznamech zemí, vůči nimž by se měl režim postupně uvolňovat, USA vůbec nefigurují. Podobně jako je tomu v případě evropského semaforu by se měl i seznam povolených třetích zemí v řádu týdnů aktualizovat.

Ačkoliv mají jednotlivé členské země pravomoc se samy rozhodovat, vůči kterým mimounijním státům se otevřou, Brusel stále tlačí na jednotný a koordinovaný přístup. Jednotlivé státy by měly dát svůj souhlas během sobotního večera. V případě souhlasu budou daná celoevropská kritéria platit, ještě než se stanou účinnými.

V dalším dokumentu se nachází také seznam důvodů cestování, které by umožnilo vstup na území EU všem občanům světa bez ohledu na to, zda pocházejí z povolené země. Jednat by se například mělo o cestování za účelem práce, výkonu diplomacie, tranzitu, získání azylu a jiné mezinárodní ochrany, studenty apod.